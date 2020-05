CdM – Mertens, si allontana il rinnovo e flirta con un club inglese

Il rinnovo di Dries Mertens tarda ad arrivare, il belga sembra essere più lontano dal Napoli. Il Chelsea pressa tanto, si è mosso anche l’allenatore Lampard per convincerlo ad accettare la proposta dei Blues. Il presidente De Laurentiis ha confermato l’intenzione di rinnovare acquistando la sua maglia all’asta per dare un segnale pubblico, ma il sì di Dries tarda ad arrivare. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno i blues offrono più degli azzurri per l’ingaggio del calciatore. La situazione rimane in fase di stallo, ma si allontana l’ottimismo dell’ accordo avutosi tra Mertens e De Laurentiis.