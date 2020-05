Cannavaro: “Portai Ibra a Napoli in moto, e se ne innamorò subito”

Fabio Cannavaro in diretta Instagram, racconta un retroscena su Zlatab Ibrahimovic, ecco le sue parole: «Lo portai in giro in vespa per le strade di Napoli, gli feci vedere i vicoli, il golfo e lo stadio e si è innamorato della città, si divertì molto. Io e lui cazzeggiavamo sempre, lo prendevo in giro dalla mattina alla sera. Zlatan fa ridere, è molto divertente, si vede che da giovane ha sofferto, ma è diventato un leader, un giocatore straordinario».