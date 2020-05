CALCIO FEMMINILE – Rientro in Italia delle straniere della Juventus

Il calcio femminile ha voglia di riprendere, non solo ad allenarsi, ma soprattutto di tornare in campo, per chiudere al meglio i vari campionati. Il segnale arriva dalla Juventus di mister Rita Guarino, dove hanno fatto rientro in Italia le straniere. Dopo la brasiliana Maria Alves, anche di: Sembrant, Hyyrynen, Pedersen, Zamanian e Staskova. Come per i colleghi maschi, la classica quarantena, poi si attende il protocollo per tornare ad allenarsi, anche questo però è un chiaro messaggio di tornare al calcio giocato per il movimento femminile.

La Redazione