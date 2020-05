A. De Nicola: “In passato il medico non aveva responsabilità civili e penali”

Durante Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola sulla situazione del calcio in piena pandemia. “Ad oggi un tema che riguarda l’eventuale ripresa del calcio giocato è la responsabilità. Il medico non ha obblighi contrattuali, anche se è un tesserato. In questo la Figc dovrebbe creare questo titolo e poi eventualmente parlarne, ovviamente vanno fissate le regole che poi devono essere rispettate. La famosa polizza sugli infortuni, le società non hanno responsabilità in merito, dove sicuramente aumentano i premi e i medici sarebbero i maggiori responsabili. In Italia il calcio è una delle poche aziende che va bene e se riparte ci guadagna tutto il paese. Oggi la nostra categoria è preoccupata e tanto, perchè prima non avevamo responsabilità civili e penali”.

La Redazione