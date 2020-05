Chiariello: “Gattuso ha cementato il gruppo, su Meret…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport, a proposito del Napoli: “Speriamo che Dries Mertens rimanga a Napoli. Josè Callejon, invece, va via. La dirigenza rivuole un ex, Luigi Sepe: personalmente, io lo preferisco a David Ospina, che è un ottimo dodicesimo, ma non un titolare da grande squadra. Più di tutti, io stravedo per Alex Meret. Mister Gennaro Gattuso, invece, non lo ‘vede’. Sapete cosa ha fatto? In un momento di emergenza, ha cementato lo spogliatoio attorno ai calciatori più esperti e quindi ha puntato su Ospina. Meret, però, è un patrimonio: o deve giocare o va venduto monetizzando al massimo e prendendo altri grandi calciatori”.