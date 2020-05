RADIO KISS KISS – Aggiornamenti su Azomun e contatti telefonici per Milik

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol” condotto da Diego De Luca, ci sono aggiornamenti sulle strategie del club azzurro. “Sul mercato registriamo il forte gradimento di Azmoun verso la maglia del Napoli, anche se la sua famiglia vorrebbe che il ragazzo giochi in un altro campionato. Su Zielinski invece l’ottimismo per il rinnovo cresce sempre di più, mentre su Mertens c’è da attendere la sua risposta sul rinnovo. Infine nei prossimi giorni contatti telefonici con gli agenti di Milik, per tentare di trovare l’intesa per il rinnovo. In caso di mancato accordo il giocatore andrà via”.

La Redazione