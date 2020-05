Per il dopo Koulibaly, il Napoli bussa a casa della Fiorentina

Il Napoli comincia a guardarsi intorno per cercare l’eventuale sostituto di Kalidou Koulibaly che è sempre nel mirino di mezza Europa. Nel frattempo si comincia a guardare intorno e in modo particolare alla Fiorentina dove ci sono in particolare Pezzella e Milenkovic su tutti. Sul secondo il costo è sui 30 milioni, tanti ma non troppi per un calciatore forte fisicamente e con il vizio del gol. Senza dimenticare che potrebbe ritrovare come compagno di nazionale serbo Maksimovic.

Fonte: Meridian sport