Meret/Ospina: la ripresa farà chiarezza sul futuro

Il più grosso dubbio azzurro, al momento, sembra essere tra i pali. In queste settimane si dovrà inevitabilmente discutere del futuro di Meret e Ospina. Ovvio, se si dovesse riprendere a giocare sarebbe più facile comprendere chi avrebbe maggiori chance di permanenza…Quel che appare improbabile è che la loro convivenza continui. Ne parla La Gazzetta dello Sport. “Orestis Karnezis – il primo ieri mattina a varcare l’ingresso del centro sportivo – Alex Meret e David Ospina saranno i primi a entrare “in palla” insomma ad essere pronti a una ipotetica ripresa del campionato fra poco più di un mese. Un mese abbondante in cui Meret e Ospina, in sana competizione, si giocheranno presente e futuro. Nel senso che il titolare che sarà prescelto finirà per “spingere” l’altro ad andare altrove per giocare nella prossima stagione”.