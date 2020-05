Marotta, diavolo tentatore, insiste: Mertens è combattuto

Il primo marzo sembrava che il futuro azzurro di Mertens si tingesse di rosa, invece non è stato proprio così. Dopo il pranzo con il patron De Laurentiis, complice anche la pandemia che si sta vivendo, tutto si è fermato. Ma gli occhi sul folletto belga continuano ad esserci, però. Insiste il Chelsea ma è l’Inter la vera tentazione perchè mette sul tavolo una proposta di tutto rispetto: biennale da 5 milioni a stagione. Mertens sembnra essere diventato prioritario per Beppe Marotta. Su Tuttosport si legge: “Mertens, però, è combattuto perché l’offerta migliore ricevuta in questi mesi è senza dubbio quella dell’Inter che ha messo sul piatto un contratto biennale con opzione per la terza stagione da 5 milioni ad annata più bonus alla firma. Cifra importante e progetto ambizioso che offrirebbe a Mertens l’opportunità di rimanere in Italia e inseguire quello scudetto che ha solo parzialmente sfiorato col Napoli. Restare in Italia, però, significherebbe tradire il popolo napoletano. Per questo il cuore potrebbe essere un alleato del Chelsea, la squadra che più di altre, all’estero (c’era anche il Monaco), ha corteggiato il folletto di Lovanio”.