In Spagna si accelera per far ripartire prima la Liga. Sarà vietato sputare in campo

Le prossime settimane saranno decisive, non solo per analizzare la curva della pandemia tra contagi e casi di positività, ma anche per i campionati. La Bundesliga partirà il prossimo sabato con Borussia Dortmund-Shalke 04. La Premier League è incerta se potrà o meno cominciare, come del resto in Italia, in Spagna sembra invece possibile ripartire. In un primo momento si era parlato del 20 Giugno, ma addirittura si vocifera di anticipare al 12. Tutto dipende dal Governo iberico che attende come tutti del resto il parere del comitato scientifico. A fine Maggio probabile allenamenti di gruppo, poi cinque cambi e infine sarà vietato sputare in campo, oltre che non stringere la mano. In Spagna è tutto pronto, si attende lo start dal governo.

Fonte: Andrea De Pauli Corriere dello Sport