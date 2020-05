Giovanni Di Lorenzo ha saltato l’allenamento per un validissimo motivo

Parola d’ordine sicurezza. Gattuso in mascherina ha salutato singolarmente i giocatori (in mascherina) all’arrivo, una chiacchierata veloce, visto che in queste settimane il contatto con le video-chat è stato costante. E qualche indicazione di Ringhio a distanza durante la prima seduta a Castel Volturno. Si è svolta così la prima giornata di allenamenti individuali e facoltativi del Napoli nel rispetto delle norme previste: gli azzurri sono ripartiti dopo 59 giorni di stop per l’emergenza coronavirus. Riaperte le porte del blindatissimo centro sportivo in un giorno storico per il Napoli, il 10 maggio: gli azzurri 33 anni fa vinsero il primo tricolore. Chiusi uffici, spogliatoi, l’albergo: i calciatori sono arrivati già in tuta e pantaloncini andando via subito dopo la seduta, unico assente Di Lorenzo che ha usufruito di un giorno di permesso per la nascita della piccola Azzurra. I primi ad arrivare intorno alle 10 i tre portieri, Meret, Ospina e Karnezis, lavoro individuale con i suggerimenti a distanza del preparatore Nista. Fonte: Il mattino