Gattuso è soddisfatto: gli azzurri non hanno spento il motore

Non era affatto scontato. Allenarsi da casa, tenersi in forma senza attività agonistica, nel bel mezzo della stagione, non è per nulla normale, eppure i ragazzi del Napoli non hanno sbagliato. Oltre a restare diligentemente a casa, hanno seguito regole e direttive e ieri, quando si sono ritrovati (a gruppi) e suddivisi in turni con il proprio allenatore, non lo hanno deluso. Gattuso si è detto soddisfatto della condizione della squadra. Lo si legge su La Repubblica: “Il rapporto tra l’allenatore e i suoi giocatori non si è mai interrotto durante il lockdown: telefonate continue e l’invito a seguire con determinazione gli esercizi da effettuare a casa (o in giardino). La missione può definirsi compiuta. La risposta è positiva. Nessun giocatore ha sottovalutato lo smartworking e in campo mostra una buona condizione fisica. Gattuso è soddisfatto, ha rivisto la scintilla giusta per ricominciare. Il motore non si è mai spento, bisogna soltanto aumentare i giri. L’allenatore azzurro provvede subito. Il menu del lavoro è intenso. In programma ci sono pure le ripetute sui mille metri e gli scatti. C’è anche l’amato pallone, accarezzato per l’ultima volta al Training Center addirittura il 12 marzo: vietate ovviamente le partitelle, ma è possibile dedicarsi alla tecnica individuale”.