Droni a Castelvolturno per “documentare” il rispetto delle regole

Ieri si sono riaperti i cancelli di Castelvolturno ed il Napoli, in maniera individuale, ha ripreso gli allenamenti. Turni e gruppi distanziati su tre campi diversi per gli azzurri. In volo sul Trainer Center dei droni, decisione del club per tenersi al riparo da accuse di non aver rispettato protocolli. Lo riporta Tuttosport. “I magazzinieri hanno provveduto a delimitare le aree riservate a ogni giocatore, nel cerchio di centrocampo lo staff tecnico ha ripreso l’attività con una telecamera a bordocampo e con tre droni in volo continuo. Materiale che servirà anche per tenersi al riparo da possibili accuse di non aver rispettato i protocolli: sui è possibile verificare che tutti i calciatori hanno lavorato al massimo in quattro su ognuno dei tre campi, mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando anche il più banale contatto”.