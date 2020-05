Corsi: “Serie B? L’idea è ricominciare, dobbiamo trovare gli strumenti”

Fabrizio Corsi, presidente Empoli, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Mi lascia molto perplesso lo stop in caso di nuove positività di covid-19, così è una finta partenza. Applicato ad altri contesti si chiuderebbe ogni singola azienda se si registrano nuovi casi, quando non è così. Se il Governo rema contro il calcio? Fino a ieri non mi è piaciuto come atteggiamento. Se il ministro Spadafora comunica come ha fatto ultimamente dà un’idea scadente. Il calcio coinvolge migliaia di lavoratori e produce 5 miliardi all’anno. Serie B? L’idea è ricominciare, dobbiamo trovare gli strumenti”