Ciro Venerato: “Gattuso dice no al Valencia ed ha due nomi per il suo Napoli”

Nel corso della Domenica Sportiva il giornalista della Rai Ciro Venerato aggiorna sul mercato della società di De Laurentiis. “C’è un retroscena di mercato che riguarda Gattuso, un mese fa il Valencia aveva fatto una proposta ufficiale al tecnico del Napoli, ma lui ha rifiutato. Lui vuole restare in azzurro, anche se non dovesse firmare per un contratto biennale, ma restare per una sola stagione. L’allenatore dei partenopei vuole la riconferma di Mertens, il prolungamento del contratto del belga ancora non c’è stato, in più avrebbe chiesto Ciro Immobile per l’attacco. Certo invece l’addio di Callejon, destinazione Valencia, lo spagnolo pronto ad accettare un contratto biennale”.

La Redazione