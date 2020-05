Castelvolturno: appuntamento per oggi e domani, poi tamponi

Oggi si replica. O meglio: l’idea è replicare la formula d’esordio anche oggi e domani, salvo poi fermarsi un attimo per una serie di test e per un altro doppio giro di tamponi (così come assicurato alla Regione). Il protocollo interno del club è molto rigido, con il Covid-19 non si scherza, e così il lavoro sarà sempre mixato con i controlli e gli esami. Bene così, comunque. Ottima la prima. Fermo restando il desiderio di tutti, ma proprio tutti i ragazzi che ieri sono arrivati al campo già vestiti come quando cominciavano nei vivai: tornare a giocare. Il calcio vero. Fonte: CdS