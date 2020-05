CALCIO FEMMINILE – Per la ripartenza c’è da superare l’ostacolo del protocollo

Se per la serie A maschile gli ostacoli non mancano per la ripartenza del campionato, per il movimento femminile, la situazione è ancora più complessa. L’ostacolo per il calcio in rosa e per la sua ripartenza è il protocollo, visto che molti club non possono permettersi determinati costi, senza società maschili alle spalle. Dovrebbe il Governo o la Federazione dare il loro contributo, oppure bisognerà alzare bandiera bianca.

Fonte: Tuttomercatoweb