CALCIO FEMMINILE – Elena Linari: “Vogliamo vivere il sogno chiamato Europeo”

Ieri sera durante la trasmissione “La Domenica Sportiva”, di Rai 2 è intervenuto il difensore dell’Atletico Madrid Elena Linari sul momento del calcio femminile e sulla situazione di pandemia. “Prima o poi dovremo riprendere, siamo professioniste e la squadra ci paga, anche se siamo in cassa integrazione. Non è stato semplice per me restare da sola a Madrid (isolamento). Per fortuna l’affetto dei miei genitori e della mia ragazza, sono stati importanti per me, senza dimenticare i vicini che ormai mi hanno adottato, oltre che mi cucinano il pranzo tutti i giorni”.

La crisi fermerà i progressi del movimento? “Noi ragazze siamo partite da zero, e sappiamo quanto abbiamo dovuto sacrificarci per arrivare dove siamo. Poniamo che siamo arrivate a cinque, non vogliamo tornare a uno… Vogliamo vivere comunque questo grande sogno chiamato Europeo”.

La Redazione