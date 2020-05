Boggi: “Non capisco perché non ascoltare gli arbitri a fine partita?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Robert Boggi, ex arbitro internazionale: “Inter-Juventus? Non credo ci sia un file fantasma, ma da rivoluzionario mi piace pensare che ci dovrebbe essere la possibilità di ascoltare gli arbitri a fine partita, per una questione di trasparenza. Casarin, Maradona dell’arbitraggio, ma l’hanno portato via come succede sempre in Italia. Orsato su Pjanic? Ho fatto tantissime stupidaggini anch’io, non sono state enormi, ma a rivederle penso: “Come ho potuto?”. Non mi so rispondere, l’unica cosa veramente importante secondo la mia modesta idea è la possibilità di far parlare a fine match gli arbitri”