Zampa: “Il finale di questa partita lo scriviamo insieme”

SPERANZA PRO CALCIO

La Zampa ha parlato del ministro Speranza. «Non è assolutamente vero che è contro la riapertura del calcio. Stamattina (ieri mattina, ndr) abbiamo parlato di questo ed è consapevole che il ministero dovrà prendere con una certa energia una decisione che sarà supportata dal Cts. Ripartire sì, ma in sicurezza: è un atto d’attenzione molto importante. Preservare la salute, la forma e il benessere dei nostri atleti ha un valore. Il ministro Speranza lascerà al Cts e alle Federazioni competenti le valutazioni, ma sono ottimista sulla ripresa dopo aver parlato con il capo del Cts. Una solida base scientifica è necessaria perché non vorremmo mai che una persona a noi cara venisse costretta a fare qualcosa di rischioso. Il finale di questa partita, non di calcio, ma relativa alla salute, lo scriviamo insieme. I comportamenti di tutti determineranno come andrà a finire. Una cosa l’abbiamo dimostrata: il lockdown faceva bene perché siamo arrivati ad avere una riapertura moderata in tempi rapidi. La strada sulla clausura per le squadre di calcio è a tutela di tutti e permette di anticipare la ripresa». Fonte. CdS