[Video] – Gli allenamenti dal “VIVO”: Da Ospina a Fabian si saggia il “terreno

Sembrava davvero che il fatidico giorno sì non dovesse arrivare mai, invece…Oggi, in un giorno non proprio normale, per chiunque ami l’azzurro, i cancelli di Castelvolturno si sono riaperti e sono ripresi gli allenamenti. Con cautela, precauzione, con allenamenti individuali, dividendosi in gruppi, contingentando gli ingressi, ma il calcio riprende vita. Il Napoli ritorna, seppur in modo diverso ad essere e fare il Napoli. Ci si allena…Di seguito alcune immagini:

Primo giorno di allenamenti individuali facoltativi. Ecco Ospina al lavoro. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jTlm8slrSz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 10, 2020