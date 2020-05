Ultime Castel Volturno – Report prima giornata dell’allenamento singolo. Assente il neo papà Di Lorenzo

Il Napoli, dopo quasi due mesi ritorna ad allenarsi, anche se a livello singolo, presso il Centro Sportivo di Castel Volturno. Gruppo divisi in 4 che si sono allenati sui tre campi, a cominciare dai portieri. A seguire due gruppi di calciatori, disposti in maniera alterna. Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato 4 giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate. Alla seduta d’allenamento non c’era Giovanni Di Lorenzo, neo padre vista la nascita ieri di Azzurra.

