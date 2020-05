Sky VS Serie A: Lo scontro sul pagamento dell’ultima rata

Scontro diritti tv risale la tensione

Nuova lettera di Sky che non vuole saldare l’ultima rata: fronte diviso, in ballo il triennio 2021-24. Causa o non causa? Ingiunzione di pagamento o non ingiunzione di pagamento? Finora, la serie A ha evitato di scegliere. Ma, mercoledì prossimo, tutto lascia credere che una decisione in questo senso verrà presa. Una nuova lettera di Sky, nella quale Santa Giulia ha confermato l’intenzione di non saldare l’ultima rata per i diritti (scaduta a inizio mese), ha fatto convocare un’Assemblea straordinaria, con all’ordine del giorno i «rapporti con i licenziatari per il triennio 2018-21».

Insomma, la tensione è tornata alta. E anche i club restano divisi sull’atteggiamento da tenere. C’è chi è disposto ad andare fino in fondo anche a costo di scatenare una guerra, tanto da aver convinto la maggioranza a fatturare quell’ultima rata, anche se poi non tutte le società lo hanno concretamente fatto. E c’è chi vorrebbe sedersi ad un tavolo con le televisioni per trovare un accordo. Nella sua missiva, Sky si è lamentata anche di questo, avendo aspettato vanamente quantomeno una convocazione per un confronto. Fonte: CdS