Sky, DAZN e Img potrebbero essere aiutate dai Decreti

DECRETI

Il timore dei “pacifisti” è anche proiettato verso il futuro, perché uno scontro avrebbe inevitabili ripercussioni sul prossimo triennio, quello dal 2021 al 2024. Peraltro, negli ultimi giorni qualcuno ha sollevato un altro dubbio: un’azione legale avrebbe efficacia in questo momento? I Decreti emessi dal Governo in questa fase di emergenza, infatti, hanno sospeso diversi pagamenti. Significa che potrebbero rientrare in quel gruppo anche le rate di Sky, Dazn e Img. O che, comunque, ci sarebbe questo rischio. Sarebbe un motivo in più per non rischiare, insomma. Come premesso, però, mercoledì, in Assemblea (dopo il Consiglio di martedì), si deciderà sulla linea da tenere. Soprattutto De Laurentiis è in prima linea per accendere la miccia. Ma la speranza diffusa è che entro metà della prossima settimana sia più chiara la situazione sulla prospettiva di ripresa. Perché il vero timore riguarda l’eventualità che il campionato salti definitivamente. Davanti a una tale prospettiva, Sky ha prospettato un taglio della sua quota di diritti pari a 255 milioni. Se applicata anche su quella si Dazn e Img, la Serie A arriverebbe a perdere 440 milioni. Fonte: CdS