Maggio: “Segreti? Forza di volontà e voglia di non mollare mai”

LA SQUADRA DEI RECORD

L’ex azzurro Christian Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport a proposito dell’annata con i sanniti.

Comunque vada a finire, questo campionato rimarrà negli annali della B per i record centrati dal Benevento. Un cammino strepitoso con 69 punti conquistati in 28 partite: «Il segreto? La forza di volontà del gruppo, la voglia di non mollare mai in qualsiasi partita. Anche quando avevamo già un vantaggio importante sulle inseguitrici abbiamo mantenuto la voglia di dimostrare giorno per giorno la nostra forza. Merito di Inzaghi: lui si sente ancora giocatore, ma è già un ottimo allenatore. Ha fatto sentire importanti tutti e 26 i giocatori della rosa e questo ha permesso che ognuno giocasse sempre al massimo. E’ il segnale di un gruppo forte e unito».

Ma com’è Superpippo su quella panchina?

«Diverso da tanti altri: ottima impostazione di gioco, poche idee ma giuste. In questa maniera nessuno ha avuto difficoltà a seguirlo. Ho conosciuto allenatori che ci inondavano di concetti, ma finivano per confonderci». Fonte: CdS