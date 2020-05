Maggio: “Futuro da allenatore? No, potrei fare invece…”

L’ex azzurro Christian Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport a proposito dell’annata con i sanniti.

IL FUTURO

Almeno un altro anno a interpretare il ruolo di Superbike, poi si vedrà: «L’allenatore no, in questo momento credo che penserei ad altro: magari il direttore sportivo,oppure seguire i giovani. Poi chissà, magari cambierò idea». Il passato si fa presto a riavvolgerlo come una pellicola: il suo idolo Cafù, il momento più bello la vittoria in Coppa Italia contro la Juve, quell’inchino alla curva vuota.

«Giocavamo contro la Fiorentina al San Paolo con le due curve vuote per squalifica. Feci gol nei minuti finali e pensai di omaggiare ugualmente quei tifosi che non c’erano con l’inchino. Un gesto che piacque tanto, così da rifarlo ogni volta che facevo un gol».

La rete più bella?

«Quella segnata al Livorno, un gesto voluto e di grande impatto. Nel Benevento il gol più importante l’ho segnato a Cittadella al termine di una partita sofferta. Loro ci avevano sempre messo in difficoltà, ma abbiamo avuto costanza, convinti di poter portare a casa il risultato».

IN SERIE A

«Per la A a questa squadra serve poco. Il Benevento non ha nulla da invidiare ad alcuno sul piano societario. Il direttore è preparato: ci vorranno giocatori pronti per la A e la società lavorerà per questo. Nella massima serie noi vogliamo rimanerci, non fare la comparsa. I rinforzi che arriveranno saranno validi per consentirci di rimanere per molti anni in Serie A». Fonte: CdS