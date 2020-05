I test molecolari serviranno a “negativizzare” il gruppo, e i tamponi…

QUANTI TAMPONI

Il problema della scarsa disponibilità di tamponi che è tanto d’attualità in questi giorni, secondo la Federcalcio, a breve non si porrà più. Sia perché, a dispetto delle differenti disposizioni normative delle varie regioni, le squadre si stanno organizzando (13 club li hanno già fatti) sia perché la situazione è destinata a migliorare.

I prossimi test molecolari obbligatori per tutti i componenti del gruppo squadra. Stavolta andranno compresi anche i membri dello staff tecnico, i magazzinieri e tutti gli altri a contatto con i giocatori, sono in programma 48 ore prima del ritiro, diciamo sabato 16 (saranno ripetuti almeno dopo 24 ore), e poi, stando all’attuale protocollo dalla Fmsi, andranno effettuati ogni 4 giorni per avere la certezza di tenere il gruppo “negativizzato“. E’ chiaro che di tamponi ne serviranno diversi. Quanti? Per le prime due settimane di ritiro ne vengono stimati tra i 5.000 e i 6.000 per tutta la Serie A. Fonte: CdS