Passi in avanti del Napoli per Azmoun. Tutto dipende da Mertens

Il Napoli pensa sempre al futuro, con uno sguardo ovviamente ai calciatori che ha in rosa, come ad esempio il futuro di Dries Mertens. Ovviamente il rinnovo o l’addio del belga, fa tutta la differenza del mondo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche di strategie di mercato. Infatti le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, aggiornano su Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Il d.s. Giuntoli ha sempre avuto nell’iraniano un pallino e avrebbe già il sì del calciatore, anche se con il club russo, ancora nessuna trattativa in essere. La base del prezzo è sui 15 milioni, ma prima si attende l’esito del rinnovo di Mertens dove al momento non ha dato alcuna risposta alla proposta di De Laurentiis.

La Redazione