Oggi il semaforo verde del Comitato scientifico per gli allenamenti di gruppo

Si procede sempre a spezzoni per il calcio, però sembra che ci si stia avvicinando anche alla data per gli allenamenti di gruppo. Oggi il comitato scientifico darà il via libero, o il semaforo verde per le sedute, probabilmente per il 18 Maggio, ma al tempo stesso saranno confermati anche punti fermi. A cominciare dai tamponi con test molecolari per il gruppo squadra. A seguire la gestione delle positività, questo a detta di tutti è il nodo cruciale, il Cts non è favorevole la quarantena allargata, chi ha contratto il virus, dovrà poi tenere la squadra chiusa in casa per 14 giorni. Un nuovo calciatore malato bloccherebbe tutto in maniera definitiva. Tornare agli allenamenti collettivi sarebbe un passo importante, verso il calcio giocato, anche se su questo aspetto non si conoscono le date. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana analizza la situazione. “Io come tutti sono un appassionato di calcio, però credo che sia improbabile che si possa giocare, vista la pandemia”. Però un passo alla volta e si attende il sì definitivo per le sedute di gruppo.

La Redazione