Per molte settimane il presidente del Brescia Massimo Cellino era all’opposizione per tornare a giocare in un momento dove la pandemia è sempre in agguato, ora sembra aver fatto retromarcia. “Ho cambiato idea, sembra giusto ricominciare a livello agonistico, altrimenti rischiamo di fallire. Sappiamo che la situazione in Lombardia è molto complicata, però facendo per bene i vari test, si può ricominciare ma al “Rigamonti” senza campo neutro”.

Fonte: repubblica.it