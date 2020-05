Maggio e il sogno San Paolo: “Vorrei tornare anche da avversario”

Si continua ad andare avanti tra le incertezze, anche se la società sannita ha cominciato a programmare la ripresa: nei prossimi giorni si inizierà coi tamponi, poi si passerà ai test per l’idoneità fisica. Christian Maggio sottolinea come in questo momento sia il caso di far lavorare chi è deputato a fare questo: «Riprendere per tanti è un fatto positivo, per altri meno. Ogni cosa però va fatta con la testa giusta, per questo dico che è meglio lasciar lavorare chi è preposto a queste cose. Noi non vogliamo neanche pensare all’annullamento di questo campionato, sarebbe un rammarico incredibile per le tante persone che hanno lavorato a questo progetto e soprattutto per il presidente che ha fatto investimenti importanti. Veder svanire questo sogno sarebbe tremendo». Il pensiero ricorrente del capitano giallorosso è quello di tornare al San Paolo: “Lì ho disputato dieci anni fantastici, mi piacerebbe ritornarci anche se solo da avversario. Scenderei in campo con la maglia del Benevento e sarebbe per me una giornata importante e indimenticabile. In estate a Dimaro ho vissuto un antipasto di quello che potrebbe accadere».

Fonte: Franco Santo CdS