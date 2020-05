Luca Pengue: “Io sto bene. Gli altri positivi della viola? Sono asintomatici”

Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, è intervenuto su RAI TGR Toscana, ecco le sue parole: “Non vi nascondo di aver passato dei momenti molto difficili. Sono stati giorni di paura, dei momenti molto pesanti sia per me che per la mia famiglia, ma adesso sono solo un brutto ricordo. Ora sono quasi completamente recuperato. Come stanno gli altri? Abbastanza bene, sono tutti asintomatici e i test hanno dimostrato che si tratta di una forma molto lieve. Stiamo applicando alla lettera il protocollo della Federazione perché la sicurezza delle persone viene avanti a tutto”.