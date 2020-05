L’infortunio di Jovic potrebbe agevolare la trattativa con il Napoli

Il mercato ai tempi della pandemia porta anche gli infortuni che condizionano anche le trattative di mercato. E’ il caso di Luka Jovic del Real Madrid che si è infortunato, ha riportato una frattura extra articolare al calcagno, però non si conoscono i tempi di recupero. Il padre della punta croata Milan ha spiegato l’accaduto: “Si stava esercitando in casa, quando ad un certo punto ha sentito un dolore molto forte. Non pensavamo che fosse così grave. Luka è depresso ed ha un po’ di paura, attendiamo l’esito degli esami”. Ovviamente il Napoli e gli altri club attendono per poter eventualmente agire, quest’infortunio potrebbe agevolare la trattativa, possibile riduzione del prezzo e sull’ingaggio. Jovic ha fin’ora totalizzato 2 reti, andando sotto le aspettative del Real Madrid, però vorrebbe venderlo allo stesso prezzo, ma dopo il Covid-19 e l’infortunio possono cambiare anche le strategie.

La Redazione