Comunicato ufficiale della Liga santander sugli esiti dei tamponi!

I giocatori in Liga si sono sottoposti tutti ai tamponi, che hanno dato esiti confortanti ma non soddisfacenti, perchè su tantissimi tamponi effettuati ci sono 5 giocatori positivi, ecco infatti il comunicato ufficiale della Liga spagnola:

“Tra i club della LaLiga Santander e della LaLiga SmartBank sono stati rilevati 5 casi positivi nei giocatori, tutti asintomatici e nella fase finale della malattia, la cui identità specifica non viene diffusa in conformità con la Legge sulla protezione dei dati. Questi dati aggregati sono stati trasferiti dalla Liga al Consiglio Sportivo Superiore (CSD) e al Ministero della Sanità. Come previsto, i prossimi passi con le persone che sono risultate positive al Covid-19 sono i seguenti:

Restare in quarantena in casa, facendo la stessa attività fisica individuale che avevano svolto finora, seguendo le istruzioni del club, per coloro che sono calciatori.

Nei prossimi giorni verranno nuovamente testati per il Covid-19 e, dopo aver ottenuto due risultati negativi, potranno unirsi alle sessioni di allenamento presso le loro strutture del club.

e, dopo aver ottenuto due risultati negativi, potranno unirsi alle sessioni di allenamento presso le loro strutture del club. Inoltre, LaLiga offrirà alle persone che convivono con altri individui la possibilità di fare anche test di screening.

La Liga continuerà ad applicare il protocollo per il ritorno agli allenamenti, approvato dal CSD e dal Ministero della Salute, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i giocatori, allenatori e dipendenti dei club. Dalla Liga sono stati avvertiti tutti partecipanti agli allenamenti di non allentare le misure sanitarie raccomandate, sia negli impianti sportivi, nelle loro case e nelle passeggiate che possono effettuare per mantenere molto basso il numero di persone contagiate”.