L’ex azzurro Maggio a scadenza di contratto parla delle sue intenzioni

Tra poco più di un mese il suo contratto sarà scaduto. Niente paura, però, perchè Christian Maggio non ha alcuna intenzione di lasciare il Benevento. Anzi racconta che senza questa pandemia, probabilmente lui e Foggia avrebbero già provveduto a mettere nero su bianco: «Col direttore ne abbiamo parlato tempo fa e ci siamo dati tranquillità da entrambe le parti. Non potevamo prevedere che ci sarebbe stata questa lunga interruzione». Ma l’intenzione di Superbike non lascia adito a dubbi: «La mia voglia è di continuare – confessa – a Benevento sto bene ed ho ancora un conto aperto con la società perchè il primo anno non è andato come speravo. Ora però sto al meglio e spero di rimanere a Benevento, perchè mi piacerebbe tanto rigiocare in serie A».

Fonte: Franco Santo Corriere dello Sport