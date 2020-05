Hirving Lozano: el Chucky si vende, ma non si svende

Viste le situazioni in stand-by di Mertens e Callejon, il difficile rinnovo di Milik, la cessione quasi certa di Llorente, il reparto avanzato del Napoli potrebbe essere quello a subire le maggiori modifiche. Non proprio comune neanche la questione Lozano. Il messicano, giunto come il “colpo” durante la scorsa estate, è finito con il diventare una sorte di oggetto misterioso. Oggi, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe privarsi del Chucky, ma ad una condizione, quella di non svenderlo. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 50 milioni spesi per portarlo in azzurro. Al momento, l’unico club interessato è l’Everton di Carlo Ancelotti, che però non ha ancora messo sul piatto una proposta allettante.