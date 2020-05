Gattuso è stato il primo ad arrivare: Ringhio Starr sempre sul pezzo

Gattuso è stato il primo ad arrivare a Castel Volturno, nella giornata di oggi. La cosa non stupisce. La cultura del lavoro del tecnico calabrese è il suo marchio di fabbrica e lo ha dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno. L’allenatore azzurro non vedeva l’ora di poter calcare il manto erboso del Centro Tecnico per tornare a lavorare sul campo. Il vice presidente Edo De Laurentiis è arrivato invece alle 9:00, mentre il mister al Centro tecnico lavora col suo staff e i gruppi dei calciatori. E’ attesa la seconda tornata per completare la giornata di lavoro.