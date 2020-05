EURO AVVERSARIO NAPOLI – Lesione muscolare per Umtiti del Barcellona

Anche la Spagna è in attesa di conoscere il suo destino, ovvero se e quando si tornerà in campo per la Liga. Si era parlato del 20 Giugno, smentito dagli organi competenti, anche perchè ci sono stati alcuni casi di positività come nell’Atletico Madrid e nel Granada. Nel frattempo il Barcellona, euro avversario del Napoli in Champions League, ha ripreso gli allenamenti con una condizione fisica più che buona, è rientrato Luis Suarez dopo un lungo stop, ma c’è una brutta notizia. Lesione muscolare per il difensore francese Umtiti, problema al soleo della gamba destra, per lo staff medico dovrebbe fermarsi per una quindicina di giorni.

La Redazione