Dal Belgio – Dries Mertens, più Premier che serie A

Il rinnovo di Mertens con il Napoli è, come si suol dire, in stand-by. Si sa che sul nazionale belga ci sono diversi club, sia in Italia che all’ estero. In serie A, su di lui, gli occhi della Roma e dell’ Inter, per esempio. Ma c’è chi lo apprezza anche in Premier. E’ di questo che si parla oggi sui media belgi. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, Dries Mertens sarebbe una priorità per il mercato del Chelsea e lo stesso giocatore, dopo sette stagioni al Napoli, si sentirebbe pronto per una nuova avventura a Londra. Si allontana quindi, sempre secondo i colleghi belgi, l’ipotesi Inter.