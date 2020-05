Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di pandemia in Campania e la notizia positiva è che non c’è stato nessun deceduto nelle ultime 24 ore. I positivi invece 4 casi, mentre i guariti 11. Ecco i dati in totale.

Deceduti – 0

Positivi – +4

Guariti – 11

