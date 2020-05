CORONAVIRUS – Ancora in calo i deceduti e numero basso di positivi

Per la prima volta da quando è in circolazione la pandemia mai come oggi i dati sono davvero bassi sia per quanto riguarda i deceduti (165) sia i nuovi casi, solo 802, scendendo la quota mille, come mai non era accaduto. Ecco i numeri detti dal capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Attualmente positivi: 83.324

Deceduti: 30.560 (+165, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 105.186 (+2.155, +2,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.027 (-7, -0,7%)

Tamponi: 2.565.912 (+51.678)

Totale casi: 219.070 (+802, +0,4%)

