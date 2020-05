CONI: Convocata la Giunta Straordinaria giovedì 14

GIOVEDÌ GIUNTA CONI

Peraltro, Fontana ha speso parole di stima per il Ministro Spadafora («Con lui ho un ottimo rapporto, se non ha ancora preso una decisione è perché c’è qualche elemento che deve essere valutato più attentamente»), che a “Seilatv”, emittente di Bergamo, ha sottolineato come «le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quanto non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa sulla ripresa della Serie A».

In serata, invece, sul suo profilo Facebook ha aggiunto, andando oltre al calcio. Che «noi siamo pronti a sottoporre al Comitato tecnico scientifico le linee guida per gli allenamenti di tutti gli sport di squadra. E le linee guida per la riapertura di tutti gli impianti sportivi, che consentiranno a tutti i lavoratori del mondo dello sport di riprendere le proprie attività».

Inoltre, dopo l’invocazione del Ministro, Giovanni Malagò ha convocato per giovedì 14 la Giunta straordinaria del Coni, a cui parteciperanno il presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli e il presidente della Fmsi, Maurizio Casasco e lo stesso Spadafora. «A seguito delle numerose norme di sostegno e rilancio del mondo dello sport. Ritengo utile un ulteriore confronto per condividere le misure intraprese e restituire a un mondo di atleti, amatori, dilettanti e lavoratori la possibilità di tornare pienamente in attività, in condizioni di sicurezza», ha concluso il Ministro. Fonte: CdS