In attesa di avere notizie sul ritorno al calcio giocato per il movimento femminile, sta rientrando a Torino la brasiliana Maria Alves, postando la foto su Instagram la sua partenza per rientrare in Italia. Nei prossimi giorni a Vinovo non è da escludere che la squadra di Guarino si possa di nuovo allenare, sempre in attesa del responso del Comitato scientifico e del Governo.

La Redazione