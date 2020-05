Fontana: “Mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta”

Tra segnali positivi e punti fermi gli scienziati dicono di sì al calcio

ALLARME LOMBARDIA. Sempre in vista di un ritorno in campo, non possono essere trascurate le parole di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, a “Telenova”. «Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momento mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno appena ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei calciatori contagiati. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, magari ad agosto, per finire il campionato. Quando ci saranno le condizioni per farlo».

Giusto per capirsi, la Lombardia finora si è rivelata la regione più a rischio. Se il suo Governatore solleva tutti questi dubbi, potrebbe anche decidere di non autorizzare le partite sul suo territorio. Significa che per le gare casalinghe di Inter, Milan, Atalanta e Brescia andrebbero trovate altre sedi. Se non altro, la Lega si è già mossa in questo senso, individuando 5-6 stadi utilizzati in serie B che potrebbero trasformarsi in location alternative. Fonte: CdS