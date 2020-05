Allenamenti Serie A: spesa extra per chi non ha la struttura attrezzata nel centro di addestramento

Infine, aspettando protocolli definitivi, se al momento degli allenamenti in gruppo sarà necessario ricorrere al sistema chiuso, bisognerà mettere in preventivo anche la spesa per andare in ritiro con tutte le 50-60 persone coinvolte. Se una buona parte delle società di serie A ha già hotel o foresterie di proprietà o comunque a disposizione nei pressi dell’impianto sportivo, almeno la metà dovrà invece trovare accordi con strutture esterne, per una media di 4-5 mila euro al giorno di spesa. Insomma, la fase due è appena iniziata e il contatore sta già girando.

Fonte: CdS