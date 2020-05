Allenamenti Napoli: per chi osserva il Ramadan orario personalizzato

Il Napoli riparte

Un gruppo di 11 (intorno a mezzogiorno), un altro da 12 in primo pomeriggio (intorno alle 14.30): verranno utilizzati tutti i tre i campi del centro sportivo (nelle formulazioni dei turni saranno tenute presenti le esigenze di chi osserva il Ramadan e cioè Ghoulam e Koulibaly) con 4 calciatori su ogni impianto rispettando le distanze di sicurezza. «Presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste». Allenamenti facoltativi individuali, come scritto sul sito del club azzurro, in linea con le normative: quelli di squadra potranno partire solo dopo l’ok del Cts (che dovrebbe arrivare oggi) e il via libera del Governo (tra domani e martedì potrebbe esserci un contatto tra Gravina e Del Pino con il Premier Conte). Fonte: Il Mattino