Van der Sar (Ajax): “Chi vorrà i nostri talenti si può scordare uno sconto”

L’Ajax e i suoi gioielli, tiene duro «Niente sconti per chi vuole acquistare i nostri ragazzi»

Le promesse fatte saranno rispettate, ma senza concedere sconti. L’Ajax la scorsa estate aveva chiesto a Onana, Tagliafico e Van de Beek di restare un’altra stagione, poi avrebbero cominciato a ragionare su un futuro lontano da Amsterdam.

Questo però non significa che saranno svenduti, nemmeno ora, nonostante la depressione economica post coronavirus: «I grandi club come il Bayern – ha spiegato Van der Sar, direttore generale dei Lancieri – hanno detto che i parametri del calciomercato scenderanno. Ma loro devono comprare… Naturalmente non mi aspetto movimenti da 150 a 200 milioni di euro, ma penso che ci sia ancora un valore molto alto per i giocatori dill’Ajax. Parliamo di ragazzi che hanno mentalità vincente ed esperienza europea».

Insomma, non sono previste “offerte promozionali” nella prossima sessione di mercato: «Con Onana, Tagliafico e Van de Beek, ci aiuteremo a vicenda per trovare il prossimo passo della loro carriera. Ma niente è cambiato dal punto di vista economico, chi li vorrà si può scordare di ottenere uno sconto del 50%». Fonte: CdS