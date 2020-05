Altri 3 tamponi positivi nel Vitoria Guimaraes, squadra portoghese!

I tamponi, ormai in tutta Europa sono all’ordine del giorno nel mondo del calcio e purtroppo ci sono stati altri 3 positivi in Portogallo, precisamente nel Vitoria Guimaraes, che ha scritto una nota ufficiale: “Tenendo conto del piano di emergenza del Vitória SC per la sua squadra di calcio professionista nel contesto della pandemia di COVID-19, viene informato che durante gli esami di screening effettuati il ​​08/05/2020, gli atleti, la squadra tecnica e il personale di supporto, tre atleti sono risultati positivi per SARS CoV2. Tutti gli atleti in questione sono clinicamente in buone condizioni, asintomatici e isolati, con il supporto del Club”.