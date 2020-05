Yangel Herrera, terzino del Granada, è risultato positivo al test sierologico nei prossimi giorni verrà sottoposto nuovamente ai controlli medici per approfondire il suo stato di salute. Il giocatore è asintomatico e sarà posto in isolamento per qualche giorno in attesa della guarigione. Oltre a lui in Spagna sono risultati positivi anche Renan Lodi dell’Atletico Madrid e Alex Remiro della Real Sociedad.