La questione tamponi appare più spinosa di quanto previsto

DISPOSTI A TUTTO

Alla base di tutti i discorsi della coppia, infatti, c’è stato un calcio pronto a mettersi totalmente a disposizione pur di tornare in campo, quindi ad accettare ogni indicazione sul protocollo, ma anche a non passare davanti al resto della popolazione. E allora si può ben capire come i tamponi siano davvero il nodo principale. Non può esserlo, invece, almeno in questo momento, la gestione di un nuovo positivo. E’ vero che la Federcalcio vorrebbe adottare il modello della Germania, ovvero isolare solo il soggetto in questione e non chi è entrato in contatto con lui. Ma le norme attuali non lo consentono: la quarantena deve scattare per tutti. Il calcio, a quanto pare, è pronto ad accettarlo. Con la speranza che, magari, qualora la curva epidemica continuasse a calare, si potrebbe anche pensare ad una correzione delle norme. Ma non sono questi i tempi. Insomma, occorre attendere. Affidandosi a Speranza, in tutti i sensi… Fonte: CdS